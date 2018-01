Keller: presidio a Cagliari mercoledì 17

Non si ferma la mobilitazione dei lavoratori della keller Elettromeccanica di Villacidro, per sollecitare la deroga sulla proroga anche per il 2018 degli ammortizzatori sociali per i circa 300 operai dell'azienda in liquidazione specializzata nella manutenzione e realizzazione di carrozze ferroviarie e chiusa da oltre sei anni.

Dopo l'occupazione di alcuni Comuni lavoratori e sindacati aderenti a Fiom-Cgil, Fsm-Cisl e Uilm-Uil a sostegno della richiesta di proroga hanno indetto un sit-in davanti alla sede della rappresentanza del Governo italiano, in piazza del Carmine a Cagliari per mercoledì 17 gennaio dalle 10.

Nei giorni scorsi i lavoratori avevano ottenuto un incontro al Mise che si terrà il prossimo 22 gennaio a Roma, con ministero, Regione e i sindacati. Nel frattempo si attende la risposta dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, al quale l'assessore regionale Virginia Mura ha scritto chiedendo una soluzione che consenta alla Regione "di autorizzare trattamenti di mobilità in deroga".