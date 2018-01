Giubileo Mercedario per 800 anni Ordine

L'Ordine Mercedario compie 800 anni di esistenza, essendo stato fondato il 10 agosto 1218. Per celebrare questo anniversario è stato indetto un Giubileo che si aprirà a Roma, nella Basilica di San Pietro, mercoledì 17 gennaio alle 17. L'anno giubilare si chiuderà a Lima (Perù) il 17 gennaio 2019. A Cagliari, dove sorge il più importante santuario mariano gestito dall'Ordine in Italia, il Giubileo Mercedario sarà inaugurato domenica 28 gennaio alle 10 nella Basilica di N.S. di Bonaria con la partecipazione del Padre Maestro Generale Juan Carlos Saavedra Lucho.

Oggi l'Ordine, nato nell'alto medioevo per liberare gli schiavi dalle catene, si pone l'obiettivo di "liberare gli uomini dalle tante schiavitù moderne non solo materiali e spirituali, quelle che il Papa chiama frontiere - spiega all'AMSA P. Giovannino Tolu, che gestisce il Santuario di Cagliari - in particolare con le nostre Oasi ci dedichiamo ai carcerati sia giovani che adulti e al loro reinserimento sociale".