Fedeli a Sassari, abbraccia predecessore

La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli è arrivata a Sassari per l'inaugurazione del 456/o anno accademico. Al suo arrivo all'Ateneo la ministra, che parlerà solo al termine della cerimonia, è stata accolta dal rettore Massimo Carpinelli e si è intrattenuta in un lungo abbraccio con l'ex ministro dell'Istruzione, il sassarese Luigi Berlinguer.

Prima dell'inizio dell'evento, nell'aula magna dell'Università il rettore ha lanciato un appello: "le Università italiane hanno bisogno di maggiore attenzione per la cultura e la ricerca. Per tanti anni il sistema universitario è stato sottofinanziato, ora c'è stato un segnale di inversione di questa tendenza, ma non basta".