Meningite: 20enne ricoverato a Cagliari

Un ragazzo di Senorbì di 20 anni è ricoverato nel reparto infettivo del Santissima Trinità di Cagliari per meningite. Il giovane è in prognosi riservata, ma le sue condizioni da quanto si apprende sono in miglioramento.

L'Ats - Assl di Cagliari ha confermato che si tratta di meningococco gruppo B. Dal punto di vista della profilassi, sono stati attivati i protocolli di sicurezza previsti per questo tipo di casi che comprendono le analisi di laboratorio per stabilire quali sono gli agenti microbiologici causa delle malattie e la profilassi, che consiste nell'assunzione di antibiotico per via orale, su tutti i contatti stretti con il paziente da parte degli operatori sanitari del servizio di igiene e sanità pubblica della Assl di Cagliari.

Le analisi che hanno confermato che si tratta di meningogocco gruppo B sono state condotte dal laboratorio analisi della Assl di Carbonia che ha reso possibile l'identificazione precoce.