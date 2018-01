Elezioni:Psd'Az,ipotesi intesa con Lega

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GEN - Per il Psd'Az è arrivato il momento di decidere. Questo pomeriggio, in occasione del Consiglio nazionale in programma all'hotel Mariano IV di Oristano, il segretario Christian Solinas relazionerà sulle ipotesi di alleanze in campo in vista delle politiche del 4 marzo e dopo giorni di trattative serrate.

Non è certo da escludere l'intesa con il Pd, soprattutto alla luce del recente incontro romano del segretario con il mediatore dem, Piero Fassino, il segretario regionale, Giuseppe Luigi Cucca, il ministro dello Sport, Luca Lotti, e il deputato Lorenzo Guerini. Ma la sorpresa dell'ultima ora potrebbe essere l'intesa in campo nazionale con la Lega di Matteo Salvini.

A far pendere la bilancia verso il Carroccio sarebbe la possibilità di presentare il simbolo dei Quattro mori in composizione con quello di Alberto da Giussano. Cioè la realizzazione di una delle condizioni ritenute fondamentali dai sardisti: la presenza del simbolo Psd'Az sulle schede elettorali. E poi la concreta possibilità per i sardisti di concorrere per un seggio in Parlamento, con il segretario nazionale Christian Solinas in lizza magari per il collegio unico del Senato o per quello proporzionale del Sud Sardegna per la Camera, senza escludere la possibilità di altri candidati negli altri collegi dell'Isola.

Sembra più a rischio, invece, l'alleanza con Forza Italia.

Nei giorni scorsi il segretario sardista ha trattato in sede nazionale con Paolo Romani e Niccolò Ghedini, ma ha successivamente dato buca al tavolo programmato in Sardegna con il coordinatore regionale azzurro Ugo Cappellacci. Oggi stesso il Consiglio nazionale dovrebbe votare e decidere così il da farsi. (ANSA).