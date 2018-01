Ruba aragoste e le nasconde nei calzini

Ha tentato di rubare due aragoste, nascondendole nei calzini, ma non è riuscito a eludere i controlli dei vigilantes del supermercato. È accaduto ieri mattina al Carrefour di viale Marconi a Quartu Sant'Elena. Un giovane di 27 anni è stato denunciato dalla polizia per tentato furto.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 14. Il 27enne è entrato nel supermercato come un normale cliente: dopo aver passeggiato tra le varie corsie si è fermato prima nel settore del pesce, dove ha rubato due aragoste, e poi in quello del pane. Ha nascosto i due crostacei nei calzini e si è presentato alla cassa per pagare solo il pane. Ma non è riuscito a superare i controlli.

I vigilantes, infatti, avevano visto la scena e lo ha fermato. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della squadra volante. Il 27enne è stato denunciato e le aragoste recuperate.