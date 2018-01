M5S: Di Maio a febbraio in Sardegna

Il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, sarà in Sardegna a febbraio. Lo ha annunciato all'ANSA il sindaco di Assemini e coordinatore della campagna elettorale nell'Isola, Mario Puddu. "A febbraio sarà nell'Isola anche Alessandro Di Battista", ha aggiunto Puddu. I due esponenti pentastellati - Di Maio e il deputato uscente che ha deciso di non candidarsi per le politiche del 4 marzo - non faranno però visita in Sardegna assieme, ma in due giorni differenti.

Intanto, sono 340 gli autocandidati grillini per le elezioni politiche del 4 marzo: tra gli aspiranti i due deputati uscenti Andrea Vallascas ed Emanuela Corda ed il senatore Roberto Cotti.

E poi quelli comparsi in un post su Facebook del consigliere comunale grillino, Pino Calledda.

Tra gli aspiranti alla Camera: il selargino Anthony Patta, 31 anni, e Michele Ciusa. Al Senato: la pedagogista Antonella Congiu, Carla Cruccu, il funzionario dell'Inps Davide Chitti, Luciano Congiu, libero professionista nel settore medico.

Poi, ancora, Teresa Diana, Marcella Melis, Simone Gianardi, Andrea Maria Pirro e Andrea Ruggeri.