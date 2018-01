Scontro frontale Gallura, muore 69enne

Potrebbe esserci un malore tra le cause del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada che da Olbia porta a Tempio, nel territorio di Sant'Antonio di Gallura. Ha perso la vita Paola Vittoria Pinna, 69 anni che abitava a Cugnana (Olbia).

La donna viaggiava a bordo di una Daihatsu Terios e arrivata all'altezza della frazione Priatu, per cause non ancora accertate, avrebbe perso il controllo del veicolo, invadendo la carreggiata opposta. Proprio in quel momento arrivava una Fiat Multipla. I due veicoli si sono scontrati frontalmente.L'impatto è stato violentissimo e inevitabile.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri di Calangianus, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per la 69enne non c'è stato nulla da fare. Il conducente della Multipla è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.