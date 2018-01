Giovane scomparso a Oliena da settimana

(ANSA) - NUORO, 10 GEN - Dal 2 gennaio non si hanno più notizie di Mario Piu, un giovane di 21 anni originario di Lanusei, ma che da qualche tempo viveva a Oliena dove lavorava in un'azienda agricola.

Quel giorno il ragazzo non si è presentato al bar dove di solito trascorreva il pomeriggio con gli amici. Sono stati loro nelle ore successive a cercarlo ripetutamente al telefono, che però risultava spento. E così hanno dato l'allarme e iniziato le ricerche. Negli ultimi giorni le forze dell'ordine hanno istituito posti di blocco e sorvolato tutto il territorio con l'elicottero, ma del giovane non c'è nessuna traccia. Le ricerche continuano e non si esclude alcuna pista, anche che la sparizione del giovane possa essere legata agli ultimi fatti di cronaca avvenuti a Oliena.

La notte del 28 dicembre, infatti, ci fu un conflitto a fuoco tra Carabinieri e banditi e Mario Piu lavora in un'azienda vicino al luogo del conflitto. Il suo caso è stato affrontato nell'ultima puntata della trasmissione televisiva Rai "Chi l'ha visto" e la sua foto è sulla home page del sito del programma di Federica Sciarelli, dove sono descritte tutte le generalità del giovane. (ANSA).