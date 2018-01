Vela: Luna Rossa a Cagliari con Tp52

Spunta la prima barca di allenamento di Luna Rossa al porto di Cagliari: al molo Ichnusa è ormeggiato un Tp52, imbarcazione "provvisoria" in attesa del completamento dei nuovi scafi che parteciperanno alla prossima edizione della Coppa America di vela. Lo skipper Max Sirena lo aveva già annunciato un mese fa: cominciamo a gennaio. E infatti buona parte del team a dicembre era già in Sardegna.

Ora la squadra è in fase di completamento. Così come si sta delineando la procedura per il ritorno al porto del quartier generale, il villaggio che ospiterà cantieri, atleti e tecnici per la preparazione della più importante manifestazione di vela.

Non è stata ancora decisa la sede, ma la scelta più logica - c'è già la variante urbanistica - sembra quella della conferma del molo Sabaudo che aveva già ospitato il team nel 2015. L'alternativa potrebbe essere il molo Ichnusa. Ma anche in caso di scelta del molo Sabaudo, lo spazio del vecchio terminal crociere potrebbe comunque essere utilizzato per eventi targati Luna Rossa.