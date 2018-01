Lange e Loretz tornano nel team Azzurra

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - A Valencia è in costruzione la nuova barca per difendere il titolo della 52 Super series e, nel frattempo, lo skipper di Azzurra, Guillermo Parada, annuncia l'arrivo, o meglio il ritorno, di due nuovi membri dell'equipaggio: Santiago Lange e Grant Loretz. Dopo due bronzi sul catamarano Tornado (Atene e Pechino), l'argentino Lange a 54 anni ha vinto l'oro nel 2016 ai Giochi di Rio, su Nacra 17, in coppia con Cecilia Carranza. Il coach della campagna olimpica è stato Mariano Parada, stratega e trimmer su Azzurra. L'impresa di Lange è entrata nella storia dello sport olimpico, non solo della vela, perché arrivata dopo la guarigione da un tumore diagnosticato nel 2015 che gli ha causato l'asportazione del polmone sinistro. Loretz, uno dei membri-chiave di New Zealand fino al 2013, è un gradito ritorno a bordo dopo avere già regatato su Azzurra dal 2014 al 2016, dove rifarà il trimmer. La nuova Azzurra, la quarta della Tp52, debutterà la prima settimana di maggio e il 23 successivo sarà a Sebenico (Croazia).