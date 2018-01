Imprese, proroga tratte aeree agevolate

La Regione chiederà una nuova proroga della continuità territoriale aerea al ministro dei Trasporti "che è già allertato e pronto a intervenire in tempi brevissimi". Lo annuncia l'assessore dei Trasporti, Carlo Careddu, nel giorno in cui le associazioni degli imprenditori lanciano un appello alla Regione per arrivare alla nuova gara sulle tratte agevolate da e per la Sardegna non prima della fine della stagione aeronautica estiva.

"E' una strada obbligata che consentirà di evitare qualunque interruzione del servizio e anche di programmare", spiega l'esponente della Giunta. Nel frattempo si lavora con la Commissione europea, che aveva già bocciato la vecchia gara, per superare le censure avanzate da Bruxelles: è quasi certa l'eliminazione della tariffa unica che non faceva differenze tra sardi e non residenti, che invece potranno beneficiare, invece, di una tariffa calmierata. Previsto, invece, un incremento del numero dei collegamenti. "Ben consapevoli delle esigenze di mobilità della Sardegna e dei sardi stiamo lavorando in emergenza da mesi, con un impegno costante e straordinario, al fine di giungere a un accordo definitivo con la Commissione Europea e quindi al nuovo bando della continuità territoriale aerea - sottolinea Careddu - L'ultimo incontro si è tenuto a Roma il 19 dicembre scorso ed è previsto un altro vertice speriamo risolutivo entro il mese. Tutto ciò per evitare sorprese e sanzioni ex post e per poter finalmente far decollare un sistema migliore del precedente. Chiuso il confronto con Bruxelles - conclude l'assessore - convocheremo la conferenza dei servizi e il giorno dopo chiederemo la proroga"

IMPRESE, REGIONE CHIEDA PROROGA CONTINUITA'. Con una nota congiunta firmata dai presidenti Alberto Bertolotti, Roberto Bolognese, Mirko Murgia ed Alberto Scanu, Confcommercio, Confesercenti, Confapi e Confindustria della Sardegna hanno chiesto al presidente della Regione Francesco Pigliaru ed all'assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu, l'adozione di una proroga del decreto ministeriale, che disciplina il regime di continuità aerea attualmente in vigore, fino al termine della stagione estiva, cioè sino almeno al 28 ottobre 2018.

Nella lettera i rappresentati degli imprenditori manifestano la "forte preoccupazione degli operatori riguardo alla previsione di attivazione della nuova CT1 a stagione estiva già abbondantemente iniziata in conseguenza dei tempi di procedura necessari per rendere effettivamente operativo il nuovo bando con l'affidamento dei collegamenti in continuità territoriale dai tre aeroporti della Sardegna". La proroga dell'attuale regime, in attesa del nuovo bando, infatti, scade ai 9 giugno di quest'anno.

"Come è noto - scrivono i presidenti delle quattro associazioni - i vettori pianificano le risorse, definiscono i propri operativi e commercializzano i voli con 7/8 mesi di anticipo rispetto all'inizio delle attività. E' facile pertanto capire come l'attivazione della CT1 a stagione già iniziata rappresenti un serio problema, sia per i vettori che già operano i collegamenti in regime di continuità territoriale, i quali si troverebbero nella impossibilità di definire i propri piani di attività della stagione turistica estiva, sia per altri vettori potenzialmente interessati alla gara, che non sarebbero in grado di predisporre la capacità necessaria in caso di aggiudicazione, rendendo così di dubbia appetibilità la partecipazione al bando". Secondo i quattro presidenti "la previsione dell'entrata in vigore del nuovo bando a stagione già iniziata sta generando grave incertezza anche per gli aeroporti e per gli operatori turistici sardi, posti nell'impossibilità di conoscere per tempo i soggetti con i quali interloquire per la programmazione dell'attività estiva, con il rischio concreto di perdere importanti flussi turistici.

CONSIGLIO, AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER STUDENTI Impiegare una parte delle risorse stanziate per la continuità territoriale aerea e non utilizzate, per la concessione di agevolazioni tariffarie in favore degli studenti residenti in Sardegna, o iscritti nelle università sarde, per spostamenti aerei e nel trasporto pubblico locale Lo prevede un ordine del giorno presentato da Salvatore Demontis (Pd) e approvato oggi in Consiglio regionale dove è in programma il via libera definitivo alla manovra 2018 da 7,7 miliardi di euro, quasi otto se si considerano i 250 milioni stanziati attraverso emendamenti della maggioranza. Il capogruppo di Forza Italia, Pietro Pittalis ha chiesto il ritiro del documento: "si tratta di una materia molto complessa e il problema coinvolge tutto il sistema Sardegna, tutti i cittadini e ha bisogno di approfondimenti". L'Aula sta votando una serie di altri odg in materia di ridistribuzione delle nuove quote per la pesca al tonno rosso e di precariato. Subito dopo sono iniziate le dichiarazioni di voto finali sulla manovra.