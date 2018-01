Migranti contro spopolamento, è bufera

Accogliere i migranti ma non solo: favorirne l'arrivo e aiutarli a trovare un lavoro, a crearsi una famiglia, meglio se nei piccoli Comuni della Sardegna dove lo spopolamento sta azzerando interi territori. E' la ricetta dell'assessore alla Sanità, Luigi Arru, raccolta in una intervista de La Nuova Sardegna, contro il calo drammatico delle nascite nell'Isola, una soluzione che ha già sollevato un vespaio, con attacchi al vetriolo del centrodestra ma anche prese di distanza all'interno della stessa maggioranza.

"Una vera è propria sostituzione etnica della popolazione - commenta l'esponente di Fdi di Paolo Truzzu - che partano pure in cerca di miglior fortuna i sardi. Al loro posto arriveranno centinaia di migliaia di immigrati per i quali si è pronti a garantire una nuova, dignitosa vita nell'Isola". Immediata la replica di Arru: "Di un ragionamento sul calo demografico Truzzu coglie un invito alla soluzione etnica, vero chiodo fisso di una destra becera". Ma sono in tanti a criticare le posizioni dell'assessore: dagli esponenti di Forza Italia Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis, al capogruppo dei Riformatori, Attilio Dedoni, fino allo stesso compagno di partito di Arru, Emiliano Deiana.

"E' sbagliato e miope indicare quella delle migrazioni come unica forma di ripopolamento", spiega il presidente dell'Anci e sindaco di Bortigiadas. A queste si aggiungono anche le reazioni dei diretti interessati, gli amministratori dei piccoli Comuni dove secondo il titolare della Sanità i migranti andrebbero integrati con maggiore impegno. "Le frasi dell'assessore suonano come una vera offesa per i sardi e in particolare per chi vive nelle zone interne", dice Roberto Marino Marceddu, ex sindaco di Gairo - paesino dell'Ogliastra con 1.420 abitanti - lui stesso figlio di emigrati e padre di tre figli, due dei quali emigrati fuori dall'Isola per cercare lavoro.

"Mia figlia - racconta - ha 28 anni e da un anno vive in Francia dove ha trovato un lavoro, vorrebbe rientrare in Sardegna ma non può. Lo stesso discorso vale per l'altro mio figlio di 21 anni, che si è trasferito in alta Italia". Quindi, altro che far arrivare i migranti: "bisogna invece lavorare per far rientrare molti dei nostri giovani". Sulla questione interviene anche il consigliere regionale del Pd, Roberto Deriu. "Per far aumentare le nascite abbiamo presentato una proposta di legge - ricorda - nel frattempo è maturato un accordo tra le forze politiche per porre all'ordine del giorno in Consiglio un testo unificato contro lo spopolamento. L'appello, quindi, è quello a un esame immediato in commissione e all'approvazione di una legge".