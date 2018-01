Bandito armato rapina bar a Pula

Si era nascosto in una sala giochi di Pula dopo aver rapinato l'addetto al ritiro denaro delle slot machine all'interno del bar Chico's di via La Marmora, ma è stato catturato dai carabinieri. In manette è finito Michele Boi, 47 anni, nato a Roma e residente a Cagliari; recuperati i 705 euro in banconote che il bandito aveva portato via.

Il colpo è stato messo a segno verso le 18.30. Il 47enne a volto scoperto e armato di pistola ha fatto irruzione nel bar e minacciando il dipendente della ditta del ritiro denaro dei videopoker, si è fatto consegnare le banconote appena prelevate e poi si è allontanato in tutta fretta dalla zona.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Pula e della Compagnia di Cagliari, coordinati dal tenente Stefano Martorana, che si sono subito messi alla ricerca del rapinatore e, poco più tardi, sono riusciti a rintracciarlo in una sala giochi. La pistola utilizzata per il colpo non è stata recuperata.