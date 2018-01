Ogliastra, al via progetto territoriale

Si parte con la fase operativa della programmazione territoriale in Ogliastra. Con la firma della convenzione attuativa del progetto "Ogliastra, Percorsi di lunga vita", 22,8 milioni di euro di nuova finanza, viene dato il via libera alla prima tranche degli interventi per un totale di 14 milioni e mezzo. Per la restante parte è previsto un atto aggiuntivo nei primissimi mesi del nuovo anno, mentre i bandi territoriali per le imprese saranno pubblicati a metà gennaio.

"Siamo molto soddisfatti di questa programmazione territoriale che aggrega comunità e favorisce progettazioni di ampio respiro - dice l'assessore della Programmazione Raffaele Paci - Ora procediamo rapidi per realizzare i primi progetti, e sono certo che porteranno sviluppo e nuove occasioni di lavoro in una terra ricca di risorse e potenzialità come l'Ogliastra". L'Accordo di Programma era stato sottoscritto il 5 gennaio scorso e prevedeva un'aggregazione di 22 comuni (Cardedu; Gairo; Jerzu; Osini; Perdasdefogu; Tertenia; Ulassai; Ussassai ; Arzana; Bari Sardo; Elini; Ilbono; Lanusei; Loceri; Baunei; Girasole; Lotzorai; Talana; Tortolì; Triei; Villagrande Strisaili; Urzulei) e ben 3 Unioni di Comuni (Valle del Pardu-Tacchi Ogliastra Meridionale; Nord Ogliastra e Ogliastra), sinora il raggruppamento più ampio nell'ambito della Programmazione Territoriale.

Dei 22,8 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione, 15,8 sono destinati a interventi pubblici dedicati al potenziamento della rete dei percorsi naturalistico-culturali di turismo attivo in Ogliastra (con un'attenzione particolare per la valorizzazione dell'area di Su Sercone, considerata area di rilevanza strategica) e al rafforzamento dei servizi legati soprattutto al Turismo e al settore delle produzioni locali.