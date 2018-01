Lopez, contro Juve serve il 100%

Cagliari a mille dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta. E Diego Lopez chiede ai suoi rossoblù di sfruttare il momento magico con la Juventus domani sera (ore 20.45) alla Sardegna Arena. Obiettivo: cambiare le sorti di una partita che sulla carta sembra già segnata. Il messaggio del mister: "Dobbiamo dare il 110%. Dovremo fare meglio rispetto alle ultime tre partite, in entrambe le fasi, per cercare di fare punti: contro una squadra come la Juventus non puoi permetterti di fare regali, altrimenti ti punisce. Arriviamo da una grande prestazione, ma dobbiamo migliorare".

Un'altra classifica, un'altra dimensione: la differenza tra Cagliari e Juve salta agli occhi. Ma qualche possibilità di ridurre il gap, secondo Lopez, c'è. "Sarà fondamentale - questa la ricetta - metterci tanta determinazione, non fare ragionare l'avversario: chiaramente non puoi farlo per '90, bisognerà sapere leggere i momenti della partita. Noi siamo pronti per affrontare questa sfida". E ancora: "Le squadre della prima parte della classifica stanno andando forte ma dobbiamo cercare di fare punti anche contro di loro. Difficile, ma non impossibile".

Alla chiamata del mister hanno risposto tutti, anche gli acciaccati Barella e Dessena. Mancano solo gli squalificati Joao Pedro e Miangue. Lopez potrebbe chiedere all'azzurrino fresco di prolungamento di contratto sino al 2022 di fare un sacrificio. Altrimenti potrebbe essere il turno di Deiola: la sistemazione ideale dell'ex Spezia dovrebbe essere a sinistra tra Cigarini e Padoin. Ma l'allenatore potrebbe tirare fuori qualche soluzione a sorpresa. Di sicuro ci sarà il pienone. "Questa è una partita che si carica da sola - dice Lopez - ma sappiamo di avere la gente della nostra parte. Dobbiamo renderli orgogliosi, dando il massimo, difendendo bene ma anche cercando di andare a segnare. I tifosi ci stanno sempre vicini, sia in casa che in trasferta: sarà così anche stavolta".