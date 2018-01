Vetrina a Las Vegas per 7 aziende Ict

Sono sette le imprese sarde che parteciperanno al "Consumer electronics show", che dal 9 al 12 gennaio sarà ospitata al Sands Expo di Las Vegas. Si tratta di Autentico srl, Luche srl, Brave Potions srl, Bautiful srl, Lifely srl, Life Tree srl e Cube Controls srl.

Il Ces è la più grande fiera mondiale di tecnologia di consumo, il punto di ritrovo in cui innovatori e imprenditori presentano in anteprima i loro prodotti. L'elenco è stato approvato e pubblicato dalla Regione Sardegna, che accompagnerà le aziende isolane e le ospiterà nel padiglione Sardegna. Per sostenere la missione a Las Vegas degli imprenditori sardi, l'assessorato regionale dell'Industria ha disposto un impegno di spesa di 49mila euro.

Sarà rimborsato il 75%, sino a un massimo di 2mila euro, di quanto speso per vito e alloggio, il resto dei soldi stanziati serviranno per finanziare le spese di realizzazione del materiale promozionale, la predisposizione di prototipi da presentare in fiera e il restyling del sito web, sino a un massimo di 5mila euro per ogni impresa.