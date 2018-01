Temperature mite e bel tempo per Befana

Temperature miti e cielo sereno per il giorno della Befana in tutta la Sardegna. Il vento impetuoso da nord-ovest di questi ultimi giorni sta lentamente scemando, dando spazio alle correnti provenienti da sud che manterranno l'Isola al riparto delle perturbazioni. "Il forte maestrale sta diminuendo l'intensità - spiega il maresciallo Andrea De Sario dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu - nelle prossime ore comincerà una lenta rotazione a sud-ovest che resterà per tutto il 5 gennaio, poi il vento soffierà da sud-est il 6. Questa condizione manterrà le temperature sino al giorno dell'Epifania ad un livello leggermente superiore alla media stagionale".

Tempo buono, seppur con annuvolamenti sparsi, in tutta la regione con qualche pioggia che potrebbe affacciarsi solo tra il 7 e l'8 gennaio. "Nuvolosità e precipitazioni - dice l'esperto - potrebbero aversi a partire dalla sera del 7, quando potremmo assistere alle prime piogge".

Previsioni confermate anche dai meteorologi dell'Arpas che nei loro bollettini indicano per l'Epifania temperature minime in leggero calo, massime in leggero aumento con venti deboli o moderati da sud in rotazione e rinforzo da sud-est. La massima per il 6 gennaio è prevista ad Alghero con 23 gradi, contro i 17 di Cagliari e i 19 di Sassari, mentre le minime si avranno nel Nuorese con temperature anche sotto i 5 gradi.