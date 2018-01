Teatro Verdi Sassari, bilancio positivo

Il Teatro Verdi chiude il 2017 con pubblico record e si rifà il look prima di dare il via alla nuova stagione di spettacoli. La storica struttura di via Politeama al primo anno di gestione della cooperativa "Teatro e/o Musica", ha registrato un boom di spettatori proprio in chiusura di stagione, con il cartellone degli eventi natalizi: 2.500 persone hanno assistito alle quattro serate che hanno avuto come evento clou il musical campione d'incassi in Italia, "La Febbre del Sabato Sera". Un finale d'annata in linea con una stagione di successi, con 60 manifestazioni e o oltre 17mila spettatori paganti.

In vista della nuova stagione il teatro di via Politeama sarà parzialmente rinnovato: "Per ammodernare gli impianti tecnici, adeguarli alle nuove normative e rendere più funzionale la struttura abbiamo deciso inoltre, insieme alla proprietà, di utilizzare il mese di gennaio per dei lavori di manutenzione", spiega Stefano Mancini, direttore artistico del teatro. La sala grande del Verdi subirà dei ritocchi e la sala concerti ospiterà iniziative di musica da camera e appuntamenti letterari legati alla musica.

"L'esperienza del primo anno ci consente di calibrare le nostre proposte proseguendo sulla strada tracciata in questi decenni dalle linee culturali della nostra associazione rinnovandole e arricchendole grazie agli spazi di cui il teatro dispone", dichiara ancora Mancini.

Prima della prima de "I grandi Interpreti", prevista per il 23 febbraio, il Verdi si racconterà al pubblico in un viaggio insolito tra passato, presente e futuro che sarà ricostruito dall'ormai collaudato progetto di storytelling "Racconti erranti". Il viaggio non sarà solo virtuale per incontrare i tanti artisti che si sono esibiti sul suo palcoscenico. Il pubblico potrà addentrarsi nei meandri del backstage, nei percorsi solitamente chiusi agli spettatori, nei camerini degli artisti, nel golfo mistico per scoprire personaggi e vicende legate al passato del teatro e alla storia della città di Sassari.