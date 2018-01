Naufraghi salvati a largo della Corsica

Ancora disagi, soprattutto nel Nord Sardegna, legati al maltempo. le forti raffiche di maestrale hanno messo in difficoltà due diportisti al largo delle coste della Corsica, scaraventato in strada l'intelaiatura di un tir alle porte del capoluogo gallurese, mentre tornano nuovamente regolari i collegamenti marittimi a Golfo Aranci.

La coppia romana di diportisti ha affrontato il mare nonostante le condizioni meteo proibitive ed è stata recuperata ieri notte, intorno alle 3, dagli uomini della capitaneria di porto di La Maddalena a circa 20 miglia nautiche ad est della Corsica. I due, partiti ieri pomeriggio assieme a un cane dal porto di Sari-Solenzara, nel sud della Corsica, avevano intenzione di raggiungere l'isola d'Elba a bordo di una barca a vela di 10 metri senza tener conto dell'allerta diramata dalla protezione civile e dai bollettini meteo ufficiali. Il forte vento e le onde alte hanno subito messo in difficoltà i diportisti che hanno così chiesto soccorso.

Verso le 19 la sala operativa della capitaneria di porto di Livorno ha accolto l'sos. Andato a vuoto il tentativo di recupero da parte della nave cisterna liberiana "Central Park", che si trovava sulla stessa rotta, la centrale operativa del Comando generale di Roma ha inviato la motovedetta d'altura CP 306 della guardia costiera di La Maddalena che è riuscita, non senza difficoltà, a trarre in salvo i naufraghi e il loro cane intorno alle 3 di notte. Per evitare situazioni analoghe di pericolo, la capitaneria raccomanda l'uso del buon senso e il rispetto delle più basilari norme che disciplinano la sicurezza della navigazione, soprattutto in caso di avverse condizioni meteo come quelle che stanno imperversando nel Nord Sardegna in queste ore.

TRAGEDIA SFIORATA A OLBIA - Si è sfiorata la tragedia questa mattina intorno alle 10 a Olbia. La parte superiore del cassone di un autoarticolato, che transitava sulla sopraelevata Nord in direzione Palau, è stata violentemente ribaltata da una raffica di maestrale che da ore sta sferzando la Gallura. La grande intelaiatura del mezzo è finita sulla corsia opposta dove, fortunatamente, non stava passando nessun altro mezzo. Illeso l'autista dell'autoarticolato della ditta Sarda Transport. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Olbia. Il transito dei veicoli è consentito per ora a senso unico alternato in attesa che venga liberata la carreggiata.

DI NUOVO REGOLARI TRATTE TRAGHETTI A G.ARANCI. Torna lentamente alla normalità la situazione in Gallura, da due giorni sferzata dalle violenti raffiche di maestrale che hanno causato una serie di disagi anche nei collegamenti marittimi. Mentre ritornano regolari i collegamenti a Golfo Aranci così non è per la tratta tra Santa Teresa Gallura e la Corsica, che rimane sospesa sino al miglioramento delle condizioni meteo-marine. "Da questa sera - fa sapere Paolo Pisano, comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci - potranno riprendere regolarmente le partenze dal nostro porto". Molleranno quindi gli ormeggi le due navi della Sardinia Ferries, la Mega Express verso Porto Vecchio-Nizza e alle 21 la Sardinia Regina con direzione Livorno. Anche oggi, a causa del maltempo, il traghetto che arrivava da Livorno era stato dirottato a Olbia.