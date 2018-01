Befana, festa in parco giochi inclusivo

Un parco giochi accessibile a tutti i bambini, con e senza disabilità: l'inaugurazione è prevista sabato 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, all'interno del parco di Terramaini a Cagliari. L'obiettivo, spiega Anny Gattuso, vicepresidente della onlus "Give him a chance", è quello di "garantire a tutti i bambini il diritto al gioco". Attraverso la campagna di raccolta fondi "Gioco anch'io" sulla piattaforma bonacausa.org, l'associazione ha ricevuto donazioni per un totale di 18mila euro circa. Una cifra che ha consentito di acquistare un'altalena Grenoble per carrozzine, una giostra Carosello, un gioco a molla Green Car, un'altalena Giamaica a due posti con un seggiolino piano e uno ad amaca e un "Percorso per un sorriso", oltre all'installare di tre pannelli ludici: Labirinto, Xilofono e Auto.

Durante la mattina i piccoli potranno partecipare ad attività di face painting, sorseggiare una cioccolata calda e gustare il sapore dello zucchero filato. "La gioia più grande, siamo certi, la proveremo nel vedere il sorriso di un bambino che per la prima volta può giocare come tutti gli altri", sottolinea Gattuso ringraziando il Comune di Cagliari, e in particolare "l'assessore al Verde, Paolo Frau, i consiglieri e i funzionari che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto con il loro impegno". Si tratta, interviene Frau, "di un grande segnale di civiltà, di un esempio di collaborazione tra amministrazione comunale e associazionismo".