La fortuna bacia nuovamente la Sradegna. Ad Olbia sono stati vinti 57.152,45 euro, con un cinque registrato martedì 2 gennaio.La vincita è stata realizzata nella rivendita Sisal Bar Mister Jingles situato in Via Gran Bretagna, 12.

Si tratta della prima vincita dell'anno per l'isola. Come sempre è iniziata la caccia al fortunato scommettitore. In Sardegna il jackpot manca dal 21 marzo 2015 quando a Sassari è stato realizzato un 6 da 9,5 milioni di euro.