Carta identità elettronica a S.Antioco

Il Comune di Sant'Antioco ha avviato le procedure per l'emissione delle prime due carte di identità elettronica, che saranno consegnate ai destinatari entro sei giorni lavorativi. Sant'Antioco è tra i 49 comuni della Sardegna in cui è stato avviato il servizio ed entro il 2018 il progetto "Carta di identità elettronica" dovrà essere attivato in tutto il territorio nazionale.

"La procedura è semplice e veloce - spiega l'assessore agli Affari Generali Renato Avellino - occorre recarsi all'ufficio anagrafe del Municipio con la vecchia carta di identità e con una foto tessera in formato elettronico, avvalendosi di un supporto USB, o cartaceo, e in questo caso viene scannerizzata e restituita al richiedente. Gli uffici sono dotati degli strumenti necessari per avviare la procedura Una volta raccolte tutte le informazioni, l'Anagrafe avvia la pratica e la nuova carta di identità elettronica, entro sei giorni lavorativi, viene consegnata all'utente".

Il costo è di 16,79 euro più 5,42 euro di diritti di segreteria. Nel caso di duplicato per deterioramento, la cifra da corrispondere agli uffici è di 16,79 euro più 10,58. Con l'entrata in scena della nuova Cie, l'attuale carta d'identità dovrebbe essere definitivamente accantonata, anche se ogni cittadino potrà continuare ad utilizzarla fino alla sua scadenza.