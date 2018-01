Calcio: Cagliari, no a cessione Barella

Il Cagliari sbarra le porte in uscita, almeno per i titolari: i gioielli non partono. Il no per Barella alle richieste delle big (Juve, Inter e Roma) durerà sino al 31 gennaio. Poi per l'estate il destino del centrocampista già in orbita Nazionale sembra segnato. Per il settore arrivi circolano due nomi: Caldirola, classe 91, centrale difensivo del Werder Brema, e Olivera, 1992, esterno sinistro della Fiorentina. Più un possibile ritorno dal Perugia dell'attaccante Han, 1998. Il calciomercato invernale, cominciato proprio oggi, sarà per i rossoblù senza rivoluzioni: nessuna cessione importante per non creare squilibri visto che la salvezza è ancora tutta da conquistare. Qualche movimento sarà inevitabile.

La lista dei possibili partenti è composta più o meno dai giocatori che non hanno trovato grande spazio sino ad oggi. O che pensano di non averlo. Quasi certi i saluti di Melchiorri (in pole position c'è il Carpi) e Giannetti. Mentre sono più delicate le situazioni di Capuano, Pisacane e Farias: al momento non sono nell'undici "ideale" di Lopez, ma sono giocatori che al Cagliari fanno molto comodo. Capuano e soprattutto Farias (Joao Pedro starà fuori altre tre giornate) sono in corsa per una maglia da titolare già da sabato con la Juventus. Mentre Pisacane, sabato scorso dietro Ceppitelli, Andreolli e Romagna, è la prima alternativa in difesa. E ha caratteristiche che gli altri tre non hanno. Ma le cose potrebbero cambiare in caso di arrivo di Caldirola. Anche Miangue dovrebbe restare. A meno che non si concretizzasse l'approdo in Sardegna di Olivera.

In entrata, però, serve qualcosa. Soprattutto a centrocampo: l'anno scorso il Cagliari prese Faragò, ora titolare. Oggi il profilo desiderato è quello di un centrocampista con i piedi buoni che possa diventare l'alternativa di Cigarini. Per l'attacco si pensa a riportare a casa Han: inizio esplosivo a Perugia, ma da qualche settimana non è più titolare.