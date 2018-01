Vento crea disagi nel Nuorese e Gallura

Raffiche di maestrale fino a 125 chilometri l'ora e una media di 70 chilometri su tutto il territorio regionale. La Sardegna è sferzata da un forte vento di nord ovest che sta creando non pochi disagi, non solo per la caduta di alberi, rami e cornicioni, o per pali dell'illuminazione pericolanti ma anche per i collegamenti marittimi, con onde alte 4-5 metri. L'allerta meteo della Protezione civile durerà fino alla mezzanotte del 3 gennaio.

Ancora bloccate le navi dalla Sardegna alla Corsica, mentre i traghetti provenienti da Genova e diretti a Porto Torres e Olbia hanno viaggiato con forti ritardi: dovevano mollare gli ormeggi ieri sera, invece sono partiti tra le 3 e le 5 di questa mattina e sono arrivati a destinazione rispettivamente intorno alle 16 e alle 17.

Secondo quanto registrato dalle stazioni dell'Aeronautica militare di Decimomannu, il record del maestrale si è registrato a Capo Carbonara con 125 chilometri l'ora, picchi di 120 anche a Bellavista, 100 a Capo Caccia e 90 a Olbia. Più "deboli" le raffiche nel cagliaritano con 70 chilometri l'ora. Nel pomeriggio il vento si attenuerà leggermente, ma domani tornerà a soffiare con forza.

SUPER LAVORO NEL NUORESE E IN GALLURA - Situazione critica nel Nuorese e in Gallura la notte scorsa a causa del forte vento di maestrale che ha visto in campo i vigili del fuoco con numerosi interventi. Il gran lavoro è servito essenzialmente a rimuovere alberi caduti e pali elettrici divelti.

Al porto della Caletta, a Siniscola, un albero si è abbattuto su una imbarcazione che ha rischiato di affondare prima che venisse liberata dai vigili del fuoco. Varie le interruzioni sulla statale 125 all'altezza di Monte Petrosu, vicino a San Teodoro, dove i vigili hanno lavorato incessantemente per la rimozione di ostacoli sulla carreggiata.

Numerosi gli interventi anche nel capoluogo barbaricino dove alcune insegne pericolanti sono state messe in sicurezza e i pali dell'illuminazione divelti sono stati rimossi dalla carreggiate in diverse strade centrali della città: da via Mannironi, passando per via Roma e via Ferracciu fino a via Veneto. Interventi analoghi sono stati effettuati dai vigili anche in Ogliastra in particolare a Lanusei e Tortolì.



BURRASCA DI MAESTRALE FINO AL 4 - La Protezione civile ha prolungato l'allerta meteo in Sardegna per vento e mareggiate che si sarebbe dovuta concludere alla mezzanotte di domani. Ora l'avviso scatta dalle 9 del 3 gennaio e per le successive 33 ore, quindi fino alle 18 del 4. Sono previsti venti di ponente o di maestrale che assumeranno intensità di burrasca, o burrasca forte, lungo le coste della Gallura e in prossimità dei rilievi. Possibili mareggiate sulle coste esposte.