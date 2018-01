Condotta rotta,lavori Abbanoa a Cagliari

Sono stati programmati per giovedì 4 gennaio i lavori di riparazione della condotta in via Brotzu a Cagliari. Per consentire alle squadre di operare in sicurezza sarà necessario interrompere l'erogazione idrica dalle 8,30 alle 16. Nel dettaglio prevede la riparazione del tratto di tubazione danneggiata, del diametro di quasi mezzo metro.

Le squadre saranno operative dalla mattina per proseguire con l'intervento fino al pomeriggio. Disservizi legati all'intervento, nella stessa giornata di giovedì e nella medesima fascia oraria, riguarderanno anche le vie Binaghi, Asquer, Businco, Setzu, Aresu. Il gestore sottolinea che non sono esclusi, alla ripresa dell'erogazione, transitori fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte, nel caso si procederà con le necessarie operazioni di spurgo delle reti.