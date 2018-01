Careddu, unica gestione aeroporti sardi

Il futuro del sistema aeroportuale sardo è nella gestione unica del tre scali dell'Isola. Ad annunciarlo, in un'intervista a La Nuova Sardegna, è l'assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu, sottolineando lo stretto nesso tra turismo e trasporti. "Serve un sistema unico aeroportuale - si legge nell'intervista -. Un ente di governo che sappia gestire con un'unica regia i tre scali, e abbia una visione unitaria, anche dal punto di vista commerciale. Inutile che le società di gestione vadano da sole. Ci deve essere uno sguardo di insieme".

L'idea dell'esponente della Giunta, che ha ereditato dal predecessore Massimo Deiana, l'onere di scrivere il nuovo bando per la continuità territoriale aerea dopo la bocciatura dell'Ue sulla gara che sarebbe dovuta essere aggiudicata a novembre scorso, è quella di creare "una holding o un'unica società di gestione per i tre aeroporti. Pensiamo a un protocollo di intesa condiviso e a una data finale per chiudere il percorso".

Poi resta da collegare tra loro i tre aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia, non solo con le strade, come si sta facendo con i lavori della Sassari-Olbia, ma anche attraverso i treni. Per dare una spinta a tutto questo Careddu punta sul nuovo Piano dei trasporti. "Ne ho parlato in commissione. Dal presidente Antonio Solinas a tutti i componenti hanno votato un documento all'unanimità. È stato creato un emendamento alla finanziaria che individua le risorse per il Piano".