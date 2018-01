Cagliari, WhatsApp per risposte veloci

Da oggi anche il Comune di Cagliari risponde su WhatsApp al numero 3290582872. Il servizio, curato dall'Ufficio relazioni col pubblico (Urp), è gratuito ed è attivo negli stessi orari dell'Urp (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, nel pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30). Obiettivo, raggiungere una maggiore efficienza e poter dare risposte più veloci ai cittadini. Ciò consentirà anche di gestire tutte le richieste che arrivano sui diversi canali e inviarle ai servizi competenti per la loro risoluzione, in modo da non disperdere le informazioni su mail, sistema documentale o telefono.

"In linea con il concetto di Smart City, attiviamo un nuovo canale di interazione tra il Comune e i cittadini, per rendere più semplice l'informazione attraverso l'applicazione di messaggistica istantanea più usata dai possessori di smartphone, e migliorare la qualità delle risposte del Comune", ha spiegato l'assessora all'Innovazione Tecnologica, Claudia Medda. Alcune regole da seguire: i messaggi degli utenti saranno cancellati, o segnalati al servizio, in caso di promozione o sostegno di attività illegali, di utilizzo di un linguaggio offensivo, di diffamazione o minaccia, di diffusione non autorizzata di dati personali di terzi, di attacchi personali o commenti offensivi rivolti a qualunque gruppo etnico, politico o religioso o a specifiche minoranze. Stesso discorso in caso di inserimento di link a siti esterni fuori tema, di promozione di prodotti, servizi o organizzazioni politiche, di violazioni del diritto d'autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati, di promozioni di raccolta fondi.