Tragedia a Capodanno,40enne carbonizzato

Tragedia nella notte di Capodanno a Flumini di Quartu, nell'hinterland cagliaritano. Un uomo di 51 annii è morto carbonizzato mentre dormiva. L'uomo, Gianluca Lixi, si trovava in una abitazione in località Su Sciopadroxiu, a Flumini di Quartu Sant'Elena nell'hinterland di Cagliari. Gli agenti del Commissariato, coordinati dal dirigente Fabrizio Selis e gli uomini della Squadra Mobile, guidati dal vicedirigente Davide Carboni, hanno lavorato tutta la mattinata per ricostruire la vicenda.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo si trovava in casa con altre tre persone con le quali ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno. Terminati i festeggiamenti ha deciso di andare a riposare in taverna, si è steso sul divano vicino al caminetto e si è protetto con una coperta. Non è chiaro cosa sia avvenuto successivamente, forse una favilla ha raggiunto la coperta, oppure l'uomo si è avvicinato troppo al caminetto. La coperta ha perso fuoco e le fiamme hanno avvolto il divano sul quale dormiva la vittima.

Forse il 51enne ha perso i sensi per le esalazioni, oppure è morto asfissiato prima che le fiamme lo avvolgessero completamente, oppure è deceduto a causa delle ustioni. Le fiamme hanno avvolto solo coperta e divano, senza propagarsi al resto della stanza che si è però riempita di fumo. Alle 9 di questa mattina, quando le altre persone che si trovavano in casa sono andate a svegliare il 51enne hanno fatto la tragica scoperta. A Flumini sono arrivati gli agenti del Commissariato, la Mobile, il 118 e il medico legale Roberto Demontis che si occuperà di effettuare l'autopsia per stabilire se l'uomo è morto per le ustioni oppure è deceduto pera aver respirato il fumo. La Procura ha disposto l'autopsia.