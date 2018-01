Risse e cassonetti in fiamme a Cagliari

Almeno tre risse, di cui una con un giovane ferito gravemente, una ventina di interventi dei vigili del fuoco, decine di chiamate alla polizia municipale, al 113, al 112, numerosi interventi del 118 per ubriachi o malori, ma fortunatamente nessun ferito da "botti". Il bilancio del Capodanno cagliaritano, rispetto agli anni passati sul fronte dei danni alle persone per aver acceso giochi pirotecnici è più che positivo, ma quest'anno sono state le liti e le risse in strada a caratterizzare l'inizio del 2018.

Due scazzottate si sono verificate in piazza Yenne e via Roma. Sono venuti alle mani alcuni ragazzi che probabilmente avevano ecceduto con l'alcol. Più grave la rissa avvenuta nel quartiere Stampace, dove un giovane, dopo aver ricevuto alcuni pugni è caduto a terra, battendo la testa. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Brotzu con codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

I vigili del fuoco sono invece intervenuti in diverse zone della città per cassonetti dati alle fiamme, al parco di Molentargius per un rogo probabilmente appiccato da qualche fuoco d'artificio e per alcuni anziani rimasti fuori casa. In un caso hanno dovuto anche recuperare un mazzo di chiavi cadute in un tombino. Polizia municipale al lavoro per rilevare alcuni incidenti stradali, senza gravi conseguenze. Lungo la Statale 131 dir, alle porte di Cagliari, un automobilista è risultato ubriaco al volante.