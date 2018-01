Pmi sarde, 200mln per accesso a credito

Duecento milioni di euro a disposizione delle piccole e medie imprese sarde per poter accedere a nuove linee di finanziamento con tassi particolarmente vantaggiosi. Uno strumento per facilitare l'accesso al credito delle aziende fortemente voluto dall'assessore del Bilancio Raffaele Paci che ha ottenuto dalla Bei, la Banca Europea degli investimenti, l'apertura della nuova linea di credito attraverso la combinazione finanziamenti Bei, linee di credito bancarie e risorse finanziarie regionali provenienti da fondi strutturali europei.

"Siamo molto soddisfatti perché con 200 milioni diamo un aiuto importante alle nostre imprese, che spesso sono in difficoltà nell'ottenere prestiti, e lo siamo perché la Bei attivando questo strumento riconosce l'affidabilità della Regione da noi governata - dice Paci - Svolgiamo dunque il ruolo di facilitatori nel rapporto fra banche e imprese, e di garanti nei confronti della Bei con un nostro fondo di garanzia. Con questa operazione vogliamo dare un nuovo impulso alla nostra economia e un ulteriore aiuto alle nostre imprese, mettendole nelle condizioni di poter investire, di innovarsi, di creare nuova occupazione e di consolidarsi per affrontare la sfida dei mercati internazionali". Ad aprile scorso la Banca europea degli investimenti, in seguito ad una intesa con il Centro regionale di Programmazione, ha messo a disposizione una linea di credito da 100 milioni di euro denominata "Sardinia Financial Instrument Financing" da assegnare a banche operanti sul territorio della Sardegna.

L'assegnazione dell'importo sarà messa a gara con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo 15 gennaio. Entro aprile l'operazione sarà attiva: le banche vincitrici dovranno erogare un valore di prestiti raddoppiato con risorse proprie a beneficio delle imprese della regione. La Regione supporterà l'operazione attraverso il proprio fondo di garanzia. Il prestito sarà concesso a condizioni di mercato, ma molto vantaggiose avendo la Bei un rating di tripla A.