Il 2018 si apre in musica nell'Isola

Piazze gremite e tanta musica per salutare il nuovo anno in Sardegna. Un Capodanno caratterizzato da misure di sicurezza imponenti e rafforzate. A Cagliari migliaia di persone si sono ritrovate in piazza Yenne per Malika Ayane, ma anche anche il Capodanno diffuso tra Bastione di Santa Croce e Castello, il parco dell'ex Vetreria di Pirri e piazza San Giacomo, nel quartiere Villanova, ha fatto il pienone.

Olbia si è fatta trascinare nel vortice di energia di J-Ax che ha illuminato la notte di San Silvestro, mentre a Sassari in piazza d'Italia sono risuonate le ballate rock di Piero Pelù e i suoi Bandidos. A Castelsardo, per un anticipo dell'ultimo tour dopo 37 anni di carriera, Elio e le storie tese hanno salutato il nuovo anno in musica. Tutto esaurito anche ad Alghero per il "Cap d'Any 2018" che ha visto protagonisti Samuel, frontman dei Subsonica, e gli Ofenbach: per loro unica tappa italiana della tournée invernale.

Allo scoccare della mezzanotte i fuochi pirotecnici hanno illuminato la notte di varie città sarde e, nonostante il divieto di utilizzare i botti in diverse città, tra cui Sassari, Olbia, Alghero, Assemini e Quartu Sant'Elena, in tanti hanno preferito festeggiare scoppiando petardi e altri artifici pirotecnici. A Cagliari c'è stato più d'uno che ha messo in scena un vero e proprio spettacolo di fuochi d'artificio che hanno fatto stare con il naso all'insù le persone che hanno gremito le piazze e che si trovavano nelle case o nei locali a festeggiare. Sold out anche per il Capodanno alternativo proposto da Sardegna Teatro al Massimo di Cagliari tra pièce teatrali, musica, Dj set e cucina d'autore.