Campus universitario Cagliari è realtà

Via libera al primo lotto di lavori per il Campus universitario di viale La Playa a Cagliari. Concluso il procedimento da parte del dirigente del servizio Edilizia privata del Comune e il conseguente permesso di costruire, il 2018 inizia con una svolta, dopo che l'anno appena passato ha segnato un'accelerazione importante per la realizzazione della struttura: in maggio la firma della convenzione tra Comune di Cagliari ed Ersu ma anche l'aggiornamento dell'accordo di programma del 2014.

Il progetto prevede la realizzazione di 540 posti letto, 1.400 metri quadri di mensa, 2.500 metri quadri di servizi ricreativi, 500 metri quadri di palestra e 22.000 metri quadri di parcheggi su un'area di 21.747,83 mq. "Grazie all'intenso lavoro degli uffici comunali - spiega l'assessore all'Urbanistica Francesca Ghirra - le opere del primo lotto, per un importo di 35,7 milioni di euro utili per la realizzazione dei primi 240 posti letto e delle infrastrutture, potranno partire nel 2018. Gli interventi, insieme alla riqualificazione del Parco di San Paolo e a quella del nodo intermodale della piazza Matteotti, contribuiranno a trasformare una porzione importante della città. Ora ci auspichiamo che la Regione si impegni per reperire i 25 milioni di euro per la realizzazione dei due lotti di completamento".