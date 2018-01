(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Scambio di auguri di buon anno nuovo, via twitter, tra un operaio di Alcoa e il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. "Dal presidio alcoa Auguri di Buon Anno a lei e Famiglia", scrive Kekko Cadoni. E subito dopo il ministro ricambia: "Grazie! Buon anno a voi che avete lottato sempre! Un bell'esempio per tutti. Il mio augurio è che il 2018 sia l'anno di chi lavora, produce e costruisce, di chi non si rassegna e combatte, con cuore e coraggio".(ANSA).