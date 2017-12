Terra ai giovani, pronti altri 16 lotti

Sono pronti altri 16 lotti per un totale di 792 ettari, del progetto della Regione Terra ai giovani. Varata nel 2016 dalla Giunta Pigliaru per favorire il ricambio generazionale in agricoltura anche attraverso il riutilizzo di terre incolte e libere, l'iniziativa vede l'agenzia Laore come soggetto attuatore ed è già al secondo bando: nel marzo scorso il primo avviso con l'assegnazione di 10 lotti ad altrettanti beneficiari, per complessivi 670 ettari fra i comuni di Alghero, Sassari, Serramanna, Villasor, Vallermosa, Ussana e Donori.

Ora le amministrazioni coinvolte sono 13 - Alghero, Arborea, Arbus, Gonnosfanadiga, Luras, Maracalagonis, Marrubiu, Palmas Arborea, San Basilio, San Vito, Serramanna, Siliqua e Villasor - e fra le proprietà messe a bando ci sono anche due ex siti militari, a Siliqua e Villasor, che potranno ora essere rivalorizzati dai nuovi assegnatari. Il progetto prevede la concessione dei terreni in affitto agevolato per 15 anni, eventualmente rinnovabili una sola volta, a giovani di età non superiore ai 40 anni (non ancora compiuti).

"In due edizioni stiamo affidando e rimettendo in produzione circa 1.500 ettari, non succedeva dai tempi delle grandi riforme agrarie degli anni '50", commenta l'assessore all'Agricoltura Pier Luigi Caria. Un progetto che dà nuove chance occupazionali alle giovani generazioni. "E' il segno concreto che continuiamo a fare di tutto per creare lavoro - sottolinea il presidente della Regione Francesco Pigliaru - in particolare dando nuove opportunità ai giovani, cosa di cui in Italia e in Sardegna c'è un enorme bisogno, restituendo terre abbandonate al sistema produttivo dell'agricoltura sarda".

"Il patrimonio immobiliare e i terreni coltivabili inutilizzati e incolti - osserva l'assessore degli Enti locali Cristiano Erriu - possono generare valore economico importante per la Sardegna e per le forze imprenditoriali che hanno disponibilità e passione da dedicare a progetti di vita e di lavoro autonomo. Questo bando è un ulteriore tassello offerto dalla Regione".