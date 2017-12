Auto in fiamme a Sinnai e Quartu

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - Notte di fuoco in provincia di Cagliari con tre auto distrutte dalle fiamme. A Sinnai, in via Raffaello, l'incendio ha coinvolto una Fiat 600 e una Polo intestate a un dipendente dell'Ente foreste, di 53 anni, e alla moglie di 43. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, e i carabinieri della Compagnia di Quartu.

Le cause non sono state ancora accertate, ma l'ipotesi dolosa è la più avvalorata. A Quartu, invece, è stata data alle fiamme una Toyota Yaris di proprietà di un 27enne: la vettura era stata rubata in via Fratelli Bandiera e poi bruciata in via Rossi Vitelli. Anche in questo caso sono intervenuti i pompieri per lo spegnimento e i carabinieri per le indagini.