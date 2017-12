Assemini, attentato incendiario a ditta

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - Attentato incendiario nella notte ad Assemini. Nel mirino dei malviventi è finita l'azienda Calfi, specializzata nella produzione di allestimenti coibentati refrigerati per veicoli commerciali adibiti al trasporto delle merci. Nel rogo sono stati danneggiati sei furgoni refrigeranti, uno è andato completamente distrutto. Le fiamme sono state appiccate intorno all'1 in località Truncu Is Follas. Gli incendiari hanno prima rubato gli attrezzi da lavoro dell'azienda, poi hanno provocato il rogo. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area, e i carabinieri della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Assemini, a cui competono ora le indagini. I danni, ingenti, non sono ancora stati quantificati.