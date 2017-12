Sassari, diploma in 4 anni alla Pitagora

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - Sassari sarà l'unica città in Sardegna a sperimentare le superiori con soli quattro anni di studio. Nell'elenco di cento istituti pubblicato dal ministero dell'Istruzione c'è la scuola paritaria Pitagora. La sede di via Asproni dall'anno scolastico 2018-19 potrà fregiarsi del titolo di Liceo scientifico quadriennale. Ogni scuola potrà attivare una sola classe sperimentale. I percorsi partiranno a settembre.

Le iscrizioni saranno possibili a partire dal prossimo 16 gennaio, la stessa data prevista per le iscrizioni ai percorsi ordinari.

In Italia già 12 istituti stanno sperimentando il diploma in 4 anni sulla base di singole richieste presentate negli anni scorsi al ministero. Nessuno "sconto" sugli obiettivi formativi, assicura il ministero stesso: le scuole partecipanti saranno tenute ad assicurare il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso. A seguito del bando emanato a ottobre, al Miur sono pervenute poco meno di 200 richieste di sperimentazione: 87 dal Nord, 45 dal Centro, 65 dal Sud. In particolare, 128 richieste sono arrivate da scuole statali, 69 da scuole paritarie, 147 da indirizzi liceali, 50 da indirizzi tecnici. Cento sono le richieste di sperimentazione ammesse da subito, come da bando.

Per altre 92 il ministero chiederà al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione il parere su un decreto di ampliamento del numero delle sperimentazioni. (ANSA).