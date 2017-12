Rogo distrugge ristorante a Bosa

Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio che la scorsa notte ha distrutto il ristorante Le Quattro More di Bosa Marina. Il rogo è divampato poco prima delle 4 e ha interessato tutta la parte del locale realizzata in legno, compresi gli arredi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Oristano e di Nuoro che hanno lavorato per oltre tre ore prima di mettere in sicurezza la struttura. Lo stesso locale era stato distrutto da un incendio già nel giugno del 2015. Il locale era chiuso, apre solo nella stagione estiva. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Bosa e della Compagnia di Macomer.