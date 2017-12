Cagliari, wi-fi e telecamere in piazza

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - Nelle rinnovate piazza Garibaldi e piazza San Michele sono attivi i sistemi di videosorveglianza e di Wi-Fi gratuito grazie all'installazione di un'infrastruttura in fibra ottica. Il collaudo è stato fatto dal servizio Innovazione Tecnologica del Comune di Cagliari.

Piazza Garibaldi è ora dotata di quattro telecamere di nuova generazione, su tecnologia IP, in grado di effettuare operazioni di zoom e brandeggio, con zoom ottico a 30x e tre Access Point per il traffico Wi-Fi gratuito. In piazza San Michele sono state invece installate sei telecamere di nuova generazione e due Access Point per Internet. "Prosegue l'impegno dell'amministrazione per estendere i servizi di connettività - sottolinea l'assessora all'Innovazione Tecnologica Claudia Medda - garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire fenomeni di vandalismo. L'obiettivo è quello di offrire nuove opportunità di aggregazione per valorizzare al meglio gli spazi rinnovati".