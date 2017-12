A fuoco auto presidente Intergremio

A fuoco nella notte l'auto del presidente dell'Intergremio, Salvatore Spada. Poco prima della mezzanotte la Fiat Idea del capo dell'associazione che raggruppa tutti i Gremi che partecipano alla Faradda dei Candelieri, è stata data alle fiamme mentre era parcheggiata in largo Monache Cappuccine, nel centro storico di Sassari.

Le fiamme hanno completamente distrutto la vettura e hanno leggermente danneggiato un furgone posteggiato davanti all'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per risalire alle esatte cause dell'incendio e agli eventuali responsabili. Finora i militari non escludono nessuna ipotesi, e benché dalle prime osservazioni ritengano probabile la pista del rogo doloso a scopo intimidatorio, non scartano nemmeno l'eventualità di un incendio causato da un corto circuito elettrico.