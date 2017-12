Sparatoria nel Nuorese, banditi in fuga

Probabilmente era uno sportello bancomat - dei tre presenti tra i servizi offerti tra banche e Poste a Oliena - l'obiettivo dei tre malviventi a bordo di un camion e di una gru, risultati rubati, intercettati stanotte dai Carabinieri in località Su Gologone. I tre, tutti con il volto coperto da passamontagna, alla vista dei militari si sono dati alla fuga, esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo della pattuglia dell'Arma che ha immediatamente risposto al fuoco. Nessuno è rimasto ferito.

La pala meccanica sarebbe dovuta servire proprio per dare l'assalto allo sportello bancomat. La tesi degli investigatori è ulteriormente avvalorata dal modo in cui i malviventi avevano pianificato la fuga: l'Alfa 147 è stata ritrovata in direzione di una strada non troppo distante da una banca. La caccia ai banditi prosegue in tutta la zona. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Nuoro, del Reparto operativo del comando provinciale e i Cacciatori di Sardegna.