Maltempo: crollo alberi nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 28 DIC - Decine di interventi dei vigili del fuoco per i disagi causati dalle forti raffiche di vento nel sud Sardegna. Mentre sono decine le richieste per rami, cornicioni e cartelloni pericolanti in città, particolarmente impegnativo l'intervento a Villaputzu a causa di un albero caduto sulla sede stradale. Sul posto la squadra del distaccamento dei pompieri di San Vito. Nella caduta, l'albero ha colpito anche alcuni cavi dell'energia elettrica e rotto la recinzione di un terreno privato. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno e non si registrano feriti. I vigili del fuoco stanno lavorando per liberare al più presto la sede stradale.

A Cagliari alcuni rami sono caduti sulle auto in sosta parcheggiate lungo viale Trieste. Le vetture sono state danneggiate. Sono stati chiusi i parchi e i giardini cittadini in via precauzionale. Il Comune ha disposto la chiusura del Parco San Michele, Parco Terramaini, Parco Bonaria, del Giardino sotto le mura, Giardino Giovanni Paolo e dei Giardini Pubblici.