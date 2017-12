Pigliaru, impegno con elettori per La Maddalena

(ANSA) - CAGLIARI, 27 DIC - "Nel 2014 avevamo preso con gli elettori l'impegno di far ripartire il cantiere dell'Arsenale a La Maddalena, e oggi siamo qui per mantenerlo". Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru, che sta partecipando a Palazzo Chigi alla firma con il premier Paolo Gentiloni per la bonifica e il rilancio economico e turistico dell'arcipelago della Maddalena. (ANSA).