Piano Mancini, privati bloccano ruspe

OLBIA, 27 DIC - Sono arrivate questa mattina a Olbia le prime ruspe che dovranno effettuare i carotaggi nei terreni destinati alla realizzazione del piano Mancini per la mitigazione del rischio idraulico dopo l'alluvione del 18 novembre 2013. I mezzi meccanici sono entrati in zona San Nicola e subito è partito sui social network il tam-tam di voci contrarie alla costruzione delle vasche di laminazione alla periferia di Olbia.

Secondo il comitato che si oppone al progetto voluto dalla Regione, i proprietari dei terreni interessati non sono obbligati ad aprire i cancelli ai mezzi meccanici perché l'ordinanza emessa il 15 dicembre dall'ufficio del commissario di Governo fa riferimento solo all'ingresso dei tecnici. Così, dopo qualche ora la ruspa è stata spostata e posizionata all'esterno del lotto privato.

Il piano prevede il completamento dei carotaggi entro il mese di febbraio ma i proprietari dei terreni e il comitato di salvaguardia idraulica sono intenzionati a proseguire la loro battaglia nonostante il pronunciamento del Tar Sardegna che all'inizio di dicembre ha rigettato la richiesta di sospensiva.

