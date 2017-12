Manovre nell'Isola in vista voto a marzo

La campagna elettorale per le politiche non è ancora cominciata ma sono già in corso le manovre di rito, anche per quanto riguarda la formazione delle liste. Non è un mistero che in Sardegna il Pd miri a costruire una coalizione larga e aperta, anche a interlocutori con un forte radicamento autonomista e regionalista. "Nell'Isola guardiamo al Psd'Az e al Partito dei Sardi", aveva chiarito prima di Natale Piero Fassino, nella sua veste di mediatore dem nella ricerca di alleanze elettorali.

Anche se non esiste alcuna notizia ufficiale, è da giorni che si parla di un probabile posizionamento del ministro dei Trasporti, Graziano Delrio (Pd), come capolista nel collegio proporzionale del nord Sardegna. Delrio correrebbe anche su un collegio uninominale in nord Italia, e la sua posizione nell'Isola avrebbe solo lo scopo di trascinare il partito.

L'operazione, tuttavia, non è vista di buon occhio dal Partito dei Sardi, probabile alleato del Pd alle elezioni. "In merito alle ripetute notizie sulla possibilità di candidatura in Sardegna di autorevoli rappresentanti politici italiani ma non sardi secondo una vecchia consuetudine che non ha mai prodotto buoni risultati - fa sapere il segretario Paolo Maninchedda - ho l'obbligo di manifestare che per il Pds, i sardi devono poter eleggere sardi. È una posizione politica molto chiara e serena che è doveroso esplicitare in queste ore di confronto politico".

Se l'alleanza sarà sancita, nelle liste qualche spazio dovrà essere lasciato libero per il Partito dei sardi e per il Psd'Az, ma anche per chi, di Campo Progressista, non è andato con Liberi e Uguali: il senatore Luciano Uras, per esempio. Restando nel Pd, puntano a rientrare alla Camera gli uscenti Romina Mura, Caterina Pes, Francesco Sanna, Emanuele Cani, Gian Piero Scanu e Giovanna Sanna. Al Senato: Giuseppe Luigi Cucca, Silvio Lai e Ignazio Angioni. Ma dovranno tener conto delle ambizioni di alcuni consiglieri regionali, Gavino Manca e Franco Sabatini in primis.

Più semplice la situazione nel centrodestra. In Forza Italia sembra certa la candidatura di Ugo Cappellaci, dovrebbero essere in pista anche il senatore uscente Emilio Floris, il capogruppo in Consiglio regionale Pietro Pittalis, la vice Alessandra Zedda, e Giuseppe Fasolino. Tra gli alleati, per Fratelli d'Italia dovrebbe correre il deputato uscente Bruno Murgia, mentre per l'Udc si fa il nome di Giorgio Oppi. Il Movimento 5 stelle, invece, sceglierà i propri candidati attraverso le parlamentarie online.