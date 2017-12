Insularità, 92mila in Corte d'appello

I sardi chiedono pari opportunità con gli altri cittadini dell'Unione europea: sono 92mila le firme raccolte per indire il referendum per il riconoscimento del principio di insularità nella Costituzione. Il risultato finale della battaglia cominciata a settembre dietro la spinta dei Riformatori, ma che ha via via coinvolto in modo trasversale esponenti di tutti i partiti, è stato reso noto oggi - nel settantesimo anniversario della firma della Costituzione italiana - dal Comitato promotore della consultazione.

Il presidente Roberto Frongia e tutti i protagonisti che hanno sposato l'iniziativa - il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, l'ex assessora regionale alla Cultura, Maria Antonietta Mongiu, il senatore Cp Luciano Uras, consiglieri regionali del Pd (Piero Comandini) e di Forza Italia (Alessandra Zedda), i sindaci - si sono riuniti sotto il palazzo di Giustizia a Cagliari dove sono state depositare le schede per l'autenticazione.

Dopo il via libera della Corte d'appello, sarà il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, a proclamare il referendum che si terrà presumibilmente a ottobre 2018. Un referendum consultivo, che non richiede il raggiungimento del quorum, ma che non è vincolante.

"Questo è un risultato straordinario - ha commentato Frongia - unico nella storia dei referendum presentati in Sardegna, è stato possibile grazie alla trasversalità delle personalità che hanno aderito". "Piena soddisfazione per un risultato non prevedibile all'inizio - ha sottolineato il presidente del Consiglio, Ganau - chi vive in Sardegna sa quanto l'insularità pesi per quanto riguarda la minore opportunità di sviluppo e crescita sociale, anche a livello di trasporti e continuità territoriale". Per Maria Antonietta Mongiu è stato fondamentale cambiare il linguaggio, "passare da quello della rivendicazione a quello dell'autoriconoscimento di valore, da quello per cui l'insularità è un disvalore a quello per cui è un'opportunità".

GANAU, VALORE FORTEMENTE SIMBOLICO - "La battaglia ha un valore fortemente simbolico". Il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, sa bene che, una volta che il referendum per il riconoscimento dell'insularità sarà passato, "la strada sarà lunga perché la riforma costituzionale richiede sempre passaggi delicati". Il referendum per il quale i sardi saranno chiamati a votare presumibilmente a ottobre, è solo consultivo, quindi non vincolante.

E la partita, ha spiegato Ganau nel giorno in cui sono state depositate in Corte d'appello a Cagliari le 92mila firme raccolte in meno di quattro mesi, "passa per il Parlamento, nelle mani delle Camere, ma di fronte a un risultato positivo non sarà facile non tenere conto del voto dei sardi".

Ad ogni modo, a dimostrazione della portata simbolica di tutta l'iniziativa, "credo - ha sottolineato il presidente dell'Assemblea - che si potrebbe prescindere dall'inserimento in Costituzione se ci fosse un riconoscimento pieno da parte del Governo e una sua istanza all'Unione europea per il riconoscimento delle condizioni di insularità e l'applicazione anche alla Sardegna di tutte le norme che regolano il diritto delle isole e di tutte le situazioni ultra periferiche, allora il risultato sarebbe ottenuto".