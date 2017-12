Calcio: sale la febbre per Cagliari-Juve

Cagliari sabato a Bergamo contro l'Atalanta per l'ultima giornata del girone d'andata, ma i tifosi rossoblù stanno già pensando alla prossima partita in casa, quella del giorno della Befana. Non è una partita come le altre: alla Sardegna Arena c'è la Juve. Ed è già corsa ai biglietti.

Il via da questo pomeriggio con la prelazione riservata agli abbonati. Per loro due giorni di tempo: ogni abbonato potrà comprare, sino a esaurimento posti, un biglietto usufruendo di uno sconto di 10 euro in tutti i settori dello stadio sulle tariffe intere. Venerdì 29 dicembre giornata riservata alla prelazione per chi ha acquistato il biglietto di Cagliari-Fiorentina: ogni tifoso avrà la possibilità di assicurarsi un tagliando per il match contro i bianconeri. Anche in questo caso la promo sarà valida sino a esaurimento posti.

La vendita libera inizierà sabato 30 dicembre, aperta anche nei canali LisTicket (Web e ricevitorie abilitate). Sarà attiva la promozione riservata agli under 12 che potranno entrare con 20 euro in tutti i settori (sino ad esaurimento posti). Le tariffe soggette a promozione saranno disponibili esclusivamente nei Cagliari 1920 Store.

Ma nella vendita libera i prezzi sono i più alti di sempre: 40 euro per un posto in Curva, addirittura 200 euro per la Tribuna Vip, 150 in Tribuna rossa, 95 in Distinti.