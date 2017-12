Cagliari: metro, stadio e porta a porta

Un 2017 chiuso in bellezza con l'inaugurazione della nuova Piazza Garibaldi. Ma ora ci sono le sfide del prossimo anno: su tutte il via al servizio che rivoluzionerà la raccolta differenziata dei rifiuti con il porta a porta. Ma nel 2018 ci sarà anche la vera partenza dell'iter per lo stadio del futuro, quello che prenderà il posto dell'attuale Sardegna Arena e che manderà definitivamente in pensione il vecchio Sant'Elia. E il 2018 potrebbe essere anche l'anno buono per l'avvio di lavori per la metropolitana.

Sono i risultati e le scommesse illustrate questa mattina nella conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Guido Portoghese: per l'assemblea civica passano infatti tutti i progetti fondamentali per presente e futuro della città. "Sono soddisfatto - ha spiegato - per il fatto che molte scelte sano state condivise e approvate con un voto all'unanimità: sono state ben 113. Segno che c'è una dialettica che consente di arrivare spesso a soluzioni condivise. Merito anche del buon lavoro delle commissioni".

Un anno caratterizzato da sessanta sedute, meno rispetto al 2015. Ma con più produttività: 102 deliberazioni approvate, 36 mozioni, 29 ordini del giorno e 227 interrogazioni trattate. Nel 2017 grandi dibattiti in aula su Arena grandi eventi, trasporto pubblico, abusivismo commerciale e alloggi universitari.

Nel 2018 sono già in calendario i dibattiti su "emergenza sociale immigrazione" e "zona franca". Conferiti dall'assemblea civica anche riconoscimenti per meriti sportivi ai surfisti Francisco e Niccolò Porcella e al velista Andrea Mura e per meriti artistici alla violinista Anna Tifu.