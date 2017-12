Fiamme in capanno villa a Porto Rotondo

Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri all'esterno di una villa a Porto Rotondo. Due squadre dei vigili del fuoco di Olbia sono intervenute per domare le fiamme che hanno avvolto un capanno per gli attrezzi di una villa in località Punta Lada.

Sono stati gli uomini della vigilanza del Consorzio di Porto Rotondo a dare l'allarme. L'incendio ha distrutto la struttura e anche un gommone che si trovava vicino al magazzino. I carabinieri di Poro Rotondo hanno acquisito le immagini di una telecamera di sicurezza per verificare la presenza di movimenti sospetti.

Al vaglio anche l'ipotesi di un corto circuito partito dagli impianti elettrici del bancone da lavoro.